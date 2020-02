Wie zag de blauwe Ford op de A10?

Omstreeks 21.15 uur vindt er een aanrijding plaats tussen twee personenvoertuigen op de Nieuwe Leeuwarderweg. De bestuurder van één van de voertuigen, een blauwe Ford, rijdt na de aanrijding de A10 op. Ter hoogte van hectometerpaal 1.6 vindt er nog een aanrijding plaats, dit keer met een ander voertuig. De bestuurder van de blauwe Ford is ditmaal zwaar gewond geraakt en ligt op dit moment nog in het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen die de blauwe Ford die avond op de Nieuwe Leeuwarderweg of de A10 hebben zien rijden. Viel er iets op aan het rijgedrag van de bestuurder van de blauwe Ford? Of zijn er andere opvallende details met de politie te delen? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.