Harddrugs aangetroffen na inval café

Bij politiebureau Jan Hendrikstraat kwamen er signalen binnen dat er in de horecagelegenheid door de bezoekers verdovende middelen werden gebruikt. Uit het opsporingsonderzoek dat volgde bleek dat er inderdaad sprake was van handel en gebruik van verdovende middelen. Op basis van de onderzoeksresultaten deden agenten vrijdagochtend rond 04.15 uur, onder leiding van een officier van justitie, een gerichte instap in de horecagelegenheid.



Verdachten

Na controle van alle bezoekers hield de politie dertien personen aan. Nadat alle aanwezigen het pand hadden verlaten, troffen agenten in het café een ponypack aan. De agenten werden daarbij geholpen door een speurhond. Uit onderzoek blijkt het te gaan om harddrugs. Van de dertien aangehouden personen bleken negen personen daadwerkelijk verdovende middelen bij zich te hebben. Eén verdachte, een 67-jarige man uit Den Haag, zit nog vast en wordt maandag 17 februari voorgeleid.



Ondermijning

Ondermijning (de vermenging van de onder- en de bovenwereld) is een maatschappelijk probleem en komt in vele vormen voor. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, een buurtbewoner die uitkeringsfraude pleegt, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, grootschalige hennepteelt, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen.



Melden helpt

Heeft u een vermoeden van verdachte activiteiten in uw omgeving? Zoals ook uit deze zaak blijkt dat het van belang is deze misstanden te melden. Dat kan bij de gemeente, de wijkagent maar ook via politie.nl of Meld Misdaad Anoniem. Het gebruik van en zekere de handel in drugs zijn criminele activiteiten die gepaard kunnen gaan met geweld, afpersing en corruptie. Het ondermijnt de maatschappij en kost dezelfde maatschappij handen vol geld. De aanpak van ondermijning heeft een hoge prioriteit. De politie werkt daarbij nauw samen met haar partners. Melden is dus van belang. Wilt u iets melden dan kan dat:



- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden,

- via 0900-8844,

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M.