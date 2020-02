Twee mannen aangehouden voor mishandeling Hoefkade

De ruzie ontstond woensdag 5 februari rond 13.15 uur op de Hoefkade nabij de Judith Leysterstraat. Twee onbekende mannen sloegen en schopten het slachtoffer en gingen er vervolgens in een auto vandoor. Naar aanleiding van meerdere getuigenverklaringen kon de politie dinsdag 11 februari twee verdachten aanhouden. Het gaat om twee Hagenaars van 40 en 32 jaar. De 40-jarige man is inmiddels heengezonden met een dagvaarding. De 32-jarige verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor de periode van 14 dagen.