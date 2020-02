Wordt de politie jouw nieuwe liefde?

Regio Den Haag - Aspirant Martin heeft zijn grote liefde gevonden in het werken bij de politie-eenheid Den Haag. Hij volgt de politieopleiding en leert het vak van agent in de praktijk in Leiden. ‘Ik heb eigenlijk altijd al bij de politie willen werken. Het is fantastisch om mensen te kunnen helpen.‘