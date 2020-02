16-jarige aangehouden voor overval op maaltijdbezorger

Dinsdagavond rond 20.15 wilde een bezorger zijn pizza’s afleveren op de Wuysterstraat in Rotterdam. Toen hij bij het besteladres aankwam, en een jongen op straat aansprak of het voor hem was, trok die jongen een mes en bedreigde de bezorger. Hij moest geld en pizza’s afstaan. De verdachte rende er vervolgens vandoor.

Het Regionaal Overvallenteam startte direct een onderzoek en dat leidde woensdag naar een 16-jarige Rotterdammer. Hij werd aangehouden in een woning in Rotterdam-Oost. Daar werden ook lege pizzadozen gevonden.Het slachtoffer is in contact gebracht met slachtofferhulp en op de hoogte gebracht van de aanhouding.

De verdachte is vrijdag voorgeleid bij de rechter commissaris. Die besloot dat de verdachte in ieder geval 14 dagen blijft vastzitten.