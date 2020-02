Rotterdammer (38) aangehouden voor vier overvallen

De eerste overval die aan deze verdachte wordt gelinkt is die op een supermarkt aan het Prinsenplein op woensdagavond 29 januari. De tweede overval bleef bij poging op een drogist aan de Goudsesingel. De derde was een dag later, op een tankstation aan de Vredenoordkade. Dinsdagavond 11 februari rond 19.00 uur was de vierde overval in de reeks, waarbij de werkwijze steeds zeer overeenkwam.

Het Regionaal Team Overvallen, dat alle zaken behandelde , sprak uitgebreid met getuigen, vroeg camerabeelden op en deelde die beelden ook onder collega’s. Daaruit vloeide een herkenning van een mogelijke verdachte.