Verdachte brandstichting aangehouden

De politie stelde een onderzoek in na een vijftal brandstichtingen die plaatsvonden in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 februari. Die nacht werden drie auto’s en een container in brand gestoken. Ook werd brandgesticht in een gebouw aan de Bernardsingel waar een kinderdagverblijf is gevestigd. De politie heeft camerabeelden bekeken van deze brandstichting bij het kinderdagverblijf en daarop is de verdachte herkend. De man is gistermiddag in zijn woning aangehouden en wordt verhoord. Er wordt verder onderzocht of deze verdachte iets met de brandenstichtingen in deze nacht van donderdag 7 februari te maken heeft.