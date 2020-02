Aanhouding en sluiting horecazaak na drugsvangst

Het pand is gecontroleerd op basis van meldingen dat er in drugs werd gehandeld in de horecazaak. De politie, gemeente en Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zijn het pand rond 17:45 uur binnengegaan. Na de eerste vondst van verdovende middelen werd direct de hele zaak en de woning van de aanwezige verdachte doorzocht. Uiteindelijk werden daarbij o.a. ruim 2000 pillen, 6 liter vermoedelijk GHB en andere soorten vermoedelijke harddrugs aangetroffen.

De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het onderzoek in deze zaak loopt door. Alle drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

Drugs

Drugs, vooral cocaïne, zijn een probleem in Utrecht. De cocaïnehandel brengt allerlei ondermijnende criminaliteit met zich mee, wat zich uit in o.a. geweld, bedreigingen, witwassen en een onderwereld die misbruik maakt van legale organisaties, bedrijven en voorzieningen. Waar we ons het meeste zorgen over maken, is de aanwas van jongeren in de drugshandel. Criminelen ronselen 16-, 17-jarigen en zetten hen in voor het plegen van zware misdaden. Met alle gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. Wij werken er samen met andere organisaties hard aan om de drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen.

Melden heeft zin

Door ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger. De overheid kan dit niet alleen. Meld daarom vermoedens van drugshandel en -productie. Dit kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000, bij de wijkagent of via onderstaand tipformulier.