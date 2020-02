Beroving maaltijdbezorger

Rond 21.15 uur rijdt de maaltijdbezorger met zijn scooter op de Waalstraat in Almere. Wanneer hij voor de woning is gestopt om de maaltijd te bezorgen, komen er twee jongens vanuit de steeg naast de woning op hem af. Na bedreiging met een steekwapen, beroven zij hem van zijn bezittingen. Vervolgens rennen de daders weg via dezelfde steeg als waar zij vandaan kwamen. Het tweetal is niet meer aangetroffen.



Signalement

Eén van de daders wordt als volgt omschreven:

- een 16-20 jarige man.

- 1.80 meter lang.

- Mager postuur.

- Licht getinte huidskleur.

-Volledig donker gekleed, met een donkere joggingbroek en zwarte sportschoenen.

-Gezichtsbedekking tot onder de ogen.

-Dunne, donkere halflange jas met capuchon, waarvan het bovenste deel vermoedelijk donkergroen.

Van de andere dader is geen signalement bekend.



Meld het!

De politie is op zoek naar getuigen. Was u in de buurt van de Waalstraat en heeft u het voorval gezien? Of wellicht heeft u twee jongens zien wegrennen? Of heeft u iets gehoord over deze beroving? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem melden? Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of M-Online.