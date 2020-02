Onderzoek naar autobranden in Waddinxveen

Rond 1:30 uur kwam op vrijdag 14 februari de eerste melding binnen van een autobrand op de Juliana van Stolberglaan en vlak daarna op de Passage. Hier brandden twee auto’s uit. Vervolgens werd rond 3:00 uur een derde autobrand gemeld op De Genestetlaan. Omstreeks 4:15 uur brandde op de Sparrengaarde een vierde auto uit. De laatste melding van een brandende auto volgde rond 6:15 uur op de Jacob van Lennepstraat. In totaal zijn er vijf auto’s uitgebrand in deze nacht en hebben nog vier auto’s in de nabije omgeving schade opgelopen.

Onderzoek

De afgelopen weken ontving de politie meerdere meldingen van autobranden in Waddinxveen. De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doet zij ook buurtonderzoek en zoekt zij naar camerabeelden. Verder analyseert zij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. De recherche onderzoekt op dit moment of er een verband bestaat tussen de branden.

Reactie burgemeester en teamchef

Burgemeester Nieuwenhuis van Waddinxveen geeft aan: “Ik vind het zorgwekkend dat inwoners hun eigen auto niet veilig kunnen parkeren binnen onze gemeentegrenzen. Ik voel met de gedupeerden mee en deel hun gevoelens van ongerustheid en onveiligheid.”

Ook Peter Wijnen, teamchef Waddinxveen/Zuidplas reageert: “Alle meldingen van autobranden in Waddinxveen nemen wij uiterst serieus. Het zijn incidenten die zorgen voor veel onrust bij de inwoners. Daarom hopen wij als politie dat als er mensen zijn die meer informatie hebben dat zij zich bij ons melden.”

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met de politie op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Meldt u uw informatie liever anoniem, dan kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.