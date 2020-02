Getuigen gezocht steekincident Paul Krugerlaan

Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Paul Krugerlaan. Hierbij raakte een jongen uit Den Haag lichtgewond. De jongen liep vanaf de tramhalte aan het Paul Krugerplein door het Wijkpark. Hij werd bij de Paul Krugerlaan, mogelijk door meerdere jongeren, van achteren vastgepakt en is toen gestoken. Hij is nagekeken in de ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het slachtoffer kon helaas geen omschrijving geven van de verdachte(n).



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben wat met dit steekincident te maken heeft of die hier meer informatie over hebben. Neem dan contact op met politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.