Onderzoek leidt tot aanhouding straatrovers

De straatroof gebeurde op die bewust dag rond 20.00 uur op de Wim Meuldijklaan in Almere. Een jongen werd daar beroofd door een groepje jongeren.

Het daaropvolgende onderzoek leidde naar het in beeld krijgen van vier jongeren uit Almere, in de leeftijd van 15 en 16 jaar oud. Zij zijn aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek naar hun betrokkenheid bij de straatroven die de afgelopen tijd plaatsvonden in Almere. De ouders van de jongens zijn allen geïnformeerd.

Het onderzoek zet zich voort en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Daarbij is de politie nog steeds op zoek naar mogelijk nog onbekende getuigen en/of personen die op andere wijze over informatie beschikken. Er kan worden gebeld met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online melden. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het Meldformulier op politie.nl