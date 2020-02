Schietincident Schollenbrugpad: drie verdachten aangehouden en één verdachte meldt zich

Amsterdam - Eind vorige maand vroeg de politie uitgebreid aandacht voor een schietincident op het Schollenbrugpad van 15 juni 2019. Bij dit incident raakte een 27-jarige man zwaargewond. De recherche vermoedde dat er een link was met de handel in verdovende middelen en het mogelijk om een uit de hand gelopen drugsdeal ging. In de zoektocht naar verschillende verdachten werden in regionale en landelijke opsporingsprogramma’s beelden gedeeld en signalementen en mogelijke bijnamen verspreid. Een paar dagen later meldde één van de verdachten zich bij de politie en na een week kon de recherche in het onderzoek drie andere verdachten aanhouden.