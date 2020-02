Pas voor louche slotenmakers

'Het is een steeds terugkerend fenomeen. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar op basis van de signalen die wij als politie krijgen, neemt het toe', aldus de landelijk coördinator. 'Aanpakken is lastig. We kunnen achter die gasten aangaan, maar is het oplichting? Is er grond om als politie achteraan te gaan? Gedupeerden willen gewoon graag snel weer een slot op de deur hebben. Een bedrijf mag een gepeperde rekening daarvoor presenteren, maar het klopt natuurlijk niet. Het is de burger vrij om op de gevraagde prijs in te gaan. Als we bij dit soort slotenmakers achter strafbare feiten willen komen, vraagt dat veel tijd en politie-inzet. Omdat tijd en capaciteit schaars zijn binnen onze organisatie, willen we door voorlichting – na bijvoorbeeld een inbraak – mensen wijzen op dit risico en hen een alternatief aanbieden.'