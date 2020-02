Agenten houden kort na poging overval bioscoop verdachte aan in het centrum

Hengelo - Agenten van het politieteam Hengelo reageerden in de nacht van vrijdag op zaterdag 15 februari op een melding van een overval op de bioscoop aan de Beekstraat in Hengelo. Met een goede beschrijving van de persoon in kwestie kon korte tijd later een verdachte in het centrum worden aangehouden.