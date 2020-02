Inbraak bedrijfspand Alkmaar

De auto, een witte Peugeot Berlingo, werd later door een politie-eenheid gezien op de Hoeverweg in Egmond aan de Hoef. Na een korte achtervolging werd de auto leeg aangetroffen op het Oranjeplein in Egmond aan den Hoef. Er is gezocht naar de inzittende(n) van de Peugeot, onder meer met behulp van een helikopter en een politiehond. De inzittende(n) zijn niet aangetroffen. De auto is inbeslaggenomen en weggetakeld.

Er bleek in nòg een bedrijfspand aan het Hermelijnkoog te zijn ingebroken. De politie doet een onderzoek naar de dader(s). Mocht u getuige zijn geweest van deze gebeurtenissen of weten wie de verdachten zijn, bel dan 0900-8844. Dit kan ook anoniem, bel dan Misdaad anoniem 0800-7000.

De politie neemt graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020031208.