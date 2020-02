Jeugd in Alkmaar en Hoorn in de ban van wapens

Alkmaar en Hoorn - De politie in Noord-Holland heeft zaterdagmiddag haar handen vol gehad aan jeugdigen die met wapens rondliepen en daarmee schoten. In Alkmaar werden in de drukke Vondelstraat twee jongens met door politie getrokken vuurwapens aangehouden. Zij hadden even daarvoor in het Oosterhoutpark met een wapen geschoten. Het bleek een luchtdrukwapen te betreffen wat niet van een echt vuurwapen was te onderscheiden. De verdachten, twee jongens van 20, waren zich van geen kwaad bewust. Zij zijn beiden aangehouden.