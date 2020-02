Straatrover Hoofddorp aangehouden

De man vluchtte hardlopend. De vrouw riep om hulp en diverse omstanders achtervolgden en achterhaalden de man op de Hoofdweg. De portemonnaie had hij niet in zijn bezit. Deze is later teruggevonden met hulp van een politiehond in een tuin aan de Hoofdweg. De man is ingesloten voor onderzoek. Hij is een bekende van de politie op dit gebied. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval.

2020030904