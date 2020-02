Getuigen gezocht van zedenmisdrijf Capelle

We zijn op zoek naar een verdachte met het volgende signalement: een getinte man, tussen de 30 en 35 jaar oud, slank postuur, ongeveer 1.70m lang, smal gezicht met een soort sikje aan zijn kin. Hij was gekleed in een zwarte winterjas, zwarte broek, lichte/witte schoenen.

Opvallen detail was dat hij rook naar zware parfum. Hij is weggerend in de richting van de Slotlaan.

Ondanks de zoekactie die direct opgestart is, is de verdachte nog niet gevonden. We zijn daarom op zoek naar getuigen die daar in de omgeving iemand hebben gezien die voldoet aan dit signalement of misschien camerabeelden hebben die kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak. Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.

Het slachtoffer is opgevangen en is slachtofferhulp aangeboden.