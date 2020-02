Man gewond na steekincident Zwartjanstraat, verdachte aangehouden

Rotterdam - Zaterdagochtend even voor 9.30 uur stak een man in een fastfoodrestaurant aan de Zwartjanstraat in op een andere man. Het slachtoffer raakte daarbij gewond maar mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Op basis van het doorgegeven signalement en een scherpe blik van medewerkers van Cameratoezicht, kon de verdachte, een 30-jarige Rotterdammer, snel worden aangehouden.