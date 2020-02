Zes verdachten aangehouden na beroving en mishandeling

* foto is een stockfoto

Zaterdagmiddag rond 14.30 werden de twee slachtoffers op het Hazenpad in Bleiswijk belaagd door een groep anderen. Zij kregen flinke klappen op hun hoofd en moesten hun telefoon en kostbaarheden afstaan. Een van de jongens liep daarbij een hersenschudding op en moest voor behandeling naar een huisarts.

Het onderzoek dat direct gestart was leidde naar Berkel en Rodenrijs. Omdat er mogelijk sprake was van een vuurwapen, werd op de Luijtenstraat, waar een aantal verdachten zich mogelijk bevond, een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten uitgevoerd. Twee jonge mannen werden aangehouden. Een derde verdachte meldde zich bij het politiebureau in Berkel en Rodenrijs. Drie anderen werden aangehouden in Bleiswijk. Het gaat om jongens van 16, 17 en 18 jaar.

Bij de zoekingen die op de aanhoudingen volgden werd een vuurwapen gevonden. Het onderzoek wordt voortgezet.

Mensen die meer informatie hebben over dit incident, of bijvoorbeeld camerabeelden hebben, worden gevraagd dit met ons te delen!

Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M. 0900-8844.