Vrouw gewond na conflict in relationele sfeer

Omstreeks 07.50 uur krijgen agenten de oproep om naar de Adam van Noorstraat te gaan vanwege een conflict. Ter plekke treffen zij op straat een gewonde vrouw aan. Het slachtoffer wordt met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Later blijkt dat het slachtoffer is gestoken. De verdachte die ook ter plaatse is, is aangehouden. Hij zit vast voor verhoor. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Adam van Noortstraat is sporenonderzoek verricht en hebben agenten een buurtonderzoek gehouden.