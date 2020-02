Heterdaad aanhouding gewapende straatroof Arnhem

Doordat er een goed signalement was, heeft de politie naar het tweetal uitgekeken en ze even later aangetroffen op de hoek Vijzelstraat / Bakkerstraat in het centrum van Arnhem. In een prullenbak in de buurt van waar de verdachten stonden, troffen we het vermoedelijke vuurwapen aan. Het bleek te gaan om een balletjespistool dat erg leek op een echt vuurwapen.

De twee 17-jarige verdachten komen uit Voorst en Arnhem en zijn aangehouden.