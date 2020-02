Vrouw mishandeld, onderzoek ingesteld

De vrouw fietste in de nacht van vrijdag op zaterdag over de Grote Houtweg en werd door een onbekende man van achteren aangevallen. Dit was rond 04:50 uur op de Grote Houtweg, nabij de Numanstraat en het Hilbersplein.

Twee Beverwijkers zagen dat de vrouw op de grond lag en werd geslagen door een man. Zij gingen hier direct op af om de vrouw te helpen, waarop de dader wegrende in de richting van het Hilbersplein en de Alkmaarseweg. Een van de behulpzame Beverwijkers is nog achter de dader aan gegaan, maar hij bleek verdwenen om de hoek van het Hilbersplein.

De Beverwijkers van 18 en 20 jaar ontfermden zich over de vrouw en schakelden de politie in.

De vrouw bleek verwondingen te hebben aan haar hoofd en zij werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zij bleek onder andere een gebroken kaak te hebben.

Van de dader is een signalement bekend:

- blanke man

- leeftijd tussen de 20 en 35 jaar

- kort blond haar

- fors, stevig postuur

- lengte tussen 175 en 185 cm

- hij droeg een gestreepte trui of shirt en geen jas

- blauwe spijkerbroek.

Getuigenoproep

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van dit incident en nog niet met de politie hebben gesproken. Ook wil de recherche graag in contact komen met mensen die deze verdachte mogelijk vóór of na het incident hebben gezien in de omgeving van de Grote Houtweg, Hilbersplein of de Alkmaarseweg.

Heeft u informatie die bij kan dragen aan dit onderzoek? Belt u dan a.u.b. met de politie in Beverwijk via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem iets melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: tel.nr. 0800-7000.

2020031330