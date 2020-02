Mishandeling, politie zoekt getuigen

De politie vermoed dat er van deze mishandeling beelden zijn gemaakt. Heb je meer informatie over deze mishandeling of weet je wie dit heeft gedaan? Beschik je over beelden? Bel dan met de politie: 0900-8844 of meld het via www.politie.nl. Daar kun je ook foto’s en/of filmpje uploaden. Je kunt ook anoniem melding doen via (M) 0800-7000.