Politiehond ingezet bij aanhouding van twee jongens

Rond 03.50 uur reden twee agenten in hun surveillancevoertuig op de Emmastraat ter hoogte van het Emmapark. In tegenovergestelde richting zagen zij een scooter, zonder verlichting hard op hun afkomen rijden. De agenten zagen dat er op deze scooter twee manen zaten die beiden een bivakmuts op hadden en in het zwart gekleed waren. De agenten gaven een stopteken maar daar werd door de bestuurder van de scooter geen gehoor aan gegeven. Op de Kerklaan zagen de agenten dat de scooter was gevallen en dat de jongens wegrenden in de richting van de Europalaan. De agenten zagen dat er op de scooter geen kentekenplaat zat. Meerdere agenten hebben daarop de omgeving afgezet en gezocht. Na meerdere waarschuwingen om tevoorschijn te komen, is er een diensthond ingezet. De beide verdachten bleken zich verstopt te hebben onder de bosjes. Een verdachte werd bij zijn aanhouding door de diensthond gebeten. De verdachten zijn een jongen van 16 jaar uit Den Haag en een jongen van 17 jaar uit Nootdorp. De verdachte met de bijtwond is vervoerd naar het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de scooter gestolen was. De twee jongens zijn voor onderzoek ingesloten aan een politiebureau.