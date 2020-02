Cameratoezicht bewijst zijn waarde

Automatische vuurwapens worden in woonwijken en winkelcentra leeg geschoten op tijdstippen dat omwonenden en zelfs kinderen nog op straat waren. Kogels vlogen cafés en huizen in, zelfs door speeltuinen. Het zijn niet alleen conflicten tussen criminelen. Er vallen ook onschuldige slachtoffers. Dat moet stoppen. Daarom zetten politie, OM en gemeente alles op alles. Naast de bestaande aanpak en onderzoeken zoeken politie, gemeente en OM naar creatieve en ongebruikelijke oplossingen die wapens van straat moeten halen, schietpartijen moeten voorkomen, maar vooral het maatschappelijke debat moeten doen oplaaien. Want wapens en schietpartijen lijken steeds meer normaal gevonden te worden en dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Acties en campagnes als de wapeninleveractie en de tipgeldregeling halen wapens van straat maar zijn ook bedoeld als signaal naar de maatschappij: wapens zijn niet normaal, wapenbezit en wapengebruik is onacceptabel en daar moeten we samen een vuist tegen maken! Wil je meer weten over de tipgeld regeling? klik dan hier.