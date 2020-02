Aanhoudingen na horecageweld

Er ontstond door onbekende oorzaken een vechtpartij op de Markt in Roosendaal. Portiers riepen de hulp van de politie in. Agenten zagen dat een omstander op de Markt een fiets boven zijn hoofd hield. Vermoedelijk wilde hij die in het publiek gooien. Daarop nam de politie actie. De verdachte (22) vluchtte richting het Emile van Loonpark. Na een korte achtervolging wilden agenten hem in het Emile van Loonpark aanhouden, maar ongeveer 30 omstanders bemoeiden zich met de arrestatie. De agenten trokken hun pepperspray en wapenstok en probeerden een veilig gebied te creëren voor de arrestatie van de 22-jarige verdachte. Uiteindelijk moest de politie een linie vormen om de groep in bedwang te krijgen. Een omstander gaf daarbij een agent een vuistslag in zijn gezicht. De agent raakte gewond en moest zich onder doktersbehandeling stellen. De politie hield een 28-jarige verdachte uit Roosendaal voor deze mishandeling aan. Ook werd een 24-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden voor openlijke geweldpleging. Hij had een vleesmes achter zijn broeksriem. De politie nam dit mes in beslag. Het publiek trok zich terug en de politie bracht de drie verdachten naar het bureau. Ze zitten vast voor verhoor.

Geweld tegen politie

