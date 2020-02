Dronken bestuurder werkt niet mee aan blaastest

Agenten kregen omstreeks 01.15 uur een melding dat een mogelijk dronken bestuurder op een kruising op de Tramsingel tegen een auto was gereden. De melder gaf aan dat hij de auto zou volgen en bleef de locatie aan de agenten doorgeven. Op de Backer en Ruebweg zien de agenten de beide voertuigen en geven een stopteken. De bestuurder negeert het stopteken en rijdt richting de A16. De politie volgt de auto en bij de oprit Prinsenbeek stopt de bestuurder. Hij wordt aangehouden. Agenten ruiken een alcohollucht bij de man. De man weigert mee te werken aan een blaastest en wordt meegenomen naar een politiebureau. In de politiewagen scheldt de verdachte de agenten uit. Ook op het politiebureau weigert hij verdere medewerking aan een adamanalyse. Hij is ingesloten en zijn rijbewijs is ingevorderd.