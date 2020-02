Overleden door onbekende oorzaak

De politie kreeg rond 02u15 uur een melding dat een fietser op de Nieuwe Vlissingseweg gevallen zou zijn. Het slachtoffer werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed korte tijd daarna. Het is onbekend wat er gebeurd is. Omdat de politie niets kan uitsluiten wordt de plaats van het incident nader onderzocht en vindt er een buurtonderzoek plaats.

Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen die iets over het incident kunnen vertellen. Zij kunnen bellen via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-041158.