Aanhouding na mishandeling agent in Maastricht

Net voor half een kreeg de politie meerdere meldingen van geluidsoverlast. Een groep muzikanten veroorzaakte deze overlast in de Stokstraat in Maastricht. Vanaf het moment dat de agenten de groep wilden aanspreken werden ze geconfronteerd met weerwoord en weerstand. De sfeer was agressief richting agenten. De politie kreeg versterking van collega’s. Meerdere patrouilles kwamen naar de Stokstraat. De muzikanten en de omstanders leken niet van plan het geluid te stoppen. Op het moment dat de politie met een klein groepje muzikanten in gesprek wilde gaan werd een agent door een van de aanwezigen geslagen. Deze man is aangehouden voor mishandeling van een agent.

De 32-jarige verdachte uit Gronsveld is in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort.