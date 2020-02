Zwaargewonde man Eindhoven overleden

Onderzoek

Voorbijgangers meldden zondagochtend 16 februari rond 07.15 uur dat zij een zwaargewonde man op straat zagen liggen. Agenten gingen direct ter plaatse en troffen de man aan. Hij was buiten bewustzijn. De man is per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg overgebracht. Daar is hij aan het eind van de middag aan zijn verwondingen overleden.

Er zijn aanwijzingen dat de man ernstig is mishandeld. Rechercheurs doen sporen- en buurtonderzoek dat daar duidelijkheid over moet geven.

Oproep voor getuigen?

De politie wil graag in contact komen met iedereen die het onderzoek verder kan helpen. Hebt u iets gezien of gehoord waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.