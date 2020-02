Getuigen gezocht: overval op winkel Soest

De overval vond plaats op een koopavond. Er waren meerdere winkelende personen aanwezig rondom het tijdstip van het incident. Wellicht hebben zij meer gezien van de overval of kunnen zij meer vertellen over de identiteit van de dader. Ook op de Steenhoffstraat is eerder die avond een persoon gezien die voldeed aan het signalement van de dader.

Signalement

Het gaat om een jonge man tussen de 16 en 25 jaar, met een donkere huidskleur en kort donker haar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en een spijkerbroek. Daarnaast had hij een sjaal over de onderste helft van zijn gezicht en had hij een zwarte rugzak bij zich met een bruine leren band aan de onderkant.

Weet u meer?

Heeft u iets gezien in de buurt van het Plein van Zuid op vrijdagavond 14 februari? Of heeft u in de buurt van de Steenhoffstraat eerder die avond iemand gezien die voldeed aan het signalement? We vragen iedereen die informatie heeft over deze overval contact met ons op te nemen. Ook als u in de buurt woont en beveiligingscamera’s aan uw huis heeft hangen, kan het zijn dat u bruikbare informatie heeft.

Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem), of vul online het tipformulier in.