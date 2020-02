Getuigen gezocht: vernielingen op Urk

Tijdens het incident was er extra inzet uit andere eenheden en de Landelijke Eenheid. Ongeveer een uur na de melding van geweldplegingen was het rustig genoeg om de rommel op te ruimen en de schade op te nemen. Op dit moment zijn er nog geen verdachten aangehouden, maar de gemeente en de politie nemen de situatie hoog op.

Het onderzoek is momenteel in volle gang. De politie roept iedereen op die iets meer weet van de gebeurtenissen op zaterdagavond 15 februari om zich te melden. Door mee te werken aan het onderzoek kunt u bijdragen in het veiliger maken van Urk.

Was u in de buurt van de Singel rond 23.15 uur en heeft u iemand in de groep herkend? Of weet u meer over wat er zich heeft afgespeeld en wie daarbij betrokken waren? Neem dan contact op via 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook online doorgeven via het tipformulier of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/