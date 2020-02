Getuige gezocht: vuurwapen in Oudegracht

De politie is specifiek op zoek naar een mannelijke getuige die zich heeft gemeld op de locatie van het incident. Zij zouden graag de naam van deze getuige willen achterhalen en nogmaals in gesprek gaan. Heeft u iets gezien rond 16.40 uur in de buurt van de Oudegracht, ter hoogte van de Potterstraat? Heeft u gesproken met de politie over wat u heeft gezien? Dan willen wij u vragen om contact op te nemen via 0900-8844.