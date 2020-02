Politie onderschept 28 kilo heroïne en een groot geldbedrag

Haarlemmermeer - Vorig weekend is bij een 21-jarige man uit Vlaardingen 28 kilo heroïne aangetroffen in een verborgen ruimte van de bestelbus waarin hij reed. De 21-jarige man werd voor een verkeerscontrole op de A4 aan de kant gezet en zijn voertuig werd gecontroleerd. De politie trof in zijn bestelauto een verborgen ruimte aan. In deze verborgen ruimte lagen pakketten met vermoedelijk harddrugs. Behalve de pakketten werd ook een groot geldbedrag aangetroffen van meer dan 50.000,--. De 21-jarige man werd hierop als verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar hij werd ingesloten voor nader onderzoek.