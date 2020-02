Inbreker na val van dak aangehouden

Omstreeks 05:00 uur kreeg de politie een melding over een verdachte man in een tuin van een woning aan de Nassaustraat. Er werd mogelijk ingebroken in een schuur. Direct ging de politie met meerdere eenheden naar de locatie. Bij aankomst bleek de verdachte weg te zijn gevlucht. De mogelijke vluchtwegen werden daarop meteen afgesloten en de agenten gingen in de buurt op zoek naar de inbreker. Tijdens de zoektocht zag één van de agenten dat de verdachte op een dak was geklommen. De inbreker probeerde weg te komen, maar viel naar beneden. Op de grond kon de verdachte meteen worden aangehouden. Na behandeling in het ziekenhuis is hij overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.



2020032498