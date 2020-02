Twee woninginbrekers aangehouden Velserbroek

De politie blokte de omgeving af en liep onopvallend de wijk in. De mannen werden aangetroffen in een steeg en zetten het op een rennen. Er werd gezien dat zij diverse goederen wegwierpen tijdens de vlucht, waaronder een geldkistje. De mannen werden achterhaald en aangehouden. Later bleek dat er was ingebroken in een woning aan de Vliet. Bij de inbraak is gebruik gemaakt van een zogenaamde slotentrekker. Deze slotentrekker is nog niet aangetroffen en omwonenden worden opgeroepen bij aantreffen dit te melden bij de politie. De mannen, bekenden van de politie op gebied van woninginbraken, zijn ingesloten voor nader onderzoek.