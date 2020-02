Twee mannen aangehouden voor auto-inbraken

Rond 03.15 uur kreeg de politie een melding van een auto-inbraak op de Guirlande. Toen agenten niet veel later op de locatie arriveerden, bleek er in meerdere personenwagens ingebroken te zijn. Hierbij zijn vernielingen gepleegd en meerdere auto-onderdelen gestolen.



De agenten startten direct een zoektocht en konden enige tijd later twee verdachten in de omgeving aanhouden. Het gaat om twee mannen (41 en 30 jaar oud) zonder vaste woon- en verblijfplaats. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord. Inmiddels hebben vijf personen aangifte gedaan van diefstal. De politie heeft de zaak in onderzoek.



Getuigen en gedupeerden gezocht

Was u maandagochtend 17 februari getuige van de inbraken of heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Of bent u slachtoffer van de auto-inbraken? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of M 0800-7000.