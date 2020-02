Politie onderzoekt vernielingen restaurant Zuiderpark

Den Haag - In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 februari pleegden nog onbekende daders vernielingen in een restaurant midden in het Zuiderpark. Zij lieten een ravage achter in het pand aan de Johanna Naberweg. Een gedeelte van het meubilair belandde in de naastgelegen vijver. Vrijdag 31 januari was de eigenaar van het restaurant ook al slachtoffer van vernielingen in het pand.