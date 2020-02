Getuige achtervolgt winkeldieven

De getuige had gezien dat de mannen bij de kassa van de supermarkt pakjes sigaretten in hun kleding stopten. Het verbaasde hem dat de caissière dat niet zag, zeker omdat er ook nog een pakje uit de zak van één van de mannen was gevallen. De getuige had foto’s gemaakt. Toen hij naar buiten kwam zag hij dat de mannen in een auto stapten. Hij besloot achter ze aan te rijden en de politie te bellen. Hij merkte dat de mannen hem door hadden want op een gegeven moment begonnen ze hun snelheid te verhogen. Maar de surveillance-eenheid was snel in de buurt en kon de mannen, 43 en 45 uit Roosendaal, aanhouden. Op de telefoon van één van de verdachten was de route al opgegeven op de navigatie naar een supermarkt in Goes van dezelfde keten.