Man gewond bij steekincident

Op maandag 17 februari 2020 om 11.50 uur kwamen er bij het Operationeel Centrum meerdere telefoontjes binnen van een vechtpartij aan de Wijngaardstraat. Getuigen meldden ook dat er een mes was gebruikt. Meerdere politie-eenheden stoven die kant op. Toen de eerst eenheid ter plaatse was troffen ze een verdachte aan die door andere vast werd gehouden. Ook troffen ze een slachtoffer aan die aan zijn arm gewond was. De gewonde is naar het ziekenhuis gegaan. Er is een onderzoek gestart waarbij verschillende getuigen gehoord zijn. De omstandigheden zijn nog onduidelijk.