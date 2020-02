Agent Politie Maastricht aangereden, zes verdachten aangehouden

Rond 15.00 uur wilden agenten een auto controleren op de Brusselsepoort in Maastricht nadat ze constateerden dat er vermoedelijk in drugs gehandeld werd. Op het moment dat de agent uit zijn auto stapte werd hij door het te controleren voertuig aangereden. Hij raakte daarbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meteen na de aanrijding is een achtervolging gestart vanuit Maastricht richting Valkenburg.

De vluchtauto is door de politie klemgereden op de Nieuwe Weg in Valkenburg. De bestuurder van de personenauto is aangehouden voor poging doodslag. De andere verdachten zijn aangehouden voor bezit van verdovende middelen en verboden wapenbezit.

De politie onderzoekt de zaak. Op dit moment is geen aanvullende informatie beschikbaar.