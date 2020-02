Aanhoudingen voor witwassen en beslag op Maserati

Toen de mannen later in een auto stapten en weg wilden rijden werden ze door de agenten gecontroleerd. Daarbij zijn de twee mannen, een 34-jarige man uit Ede en een 36-jarige Nederlander die in Italië woont, aangehouden als verdachten van witwassen. Daarbij is een bedrag van iets meer dan 9000 euro in beslag genomen.