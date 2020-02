Aanhouding na aantreffen drugslab in Eemnes

Aanhoudingen

De politie kreeg een melding die leidde naar een perceel aan de Te Veenweg Zuid in Eemnes. Rond 21.00 uur heeft de politie het terrein betreden en in twee schuren op het perceel, troffen we drugslaboratoria aan waar synthetische drug geproduceerd werden, vermoedelijk Chrystal Meth. Een man van 66 jaar uit Den Haag kon worden aangehouden.

Onderzoek

De politie doet momenteel onderzoek op het terrein. Vannacht is het pand bewaakt en ook vandaag wordt er door het LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling) onderzoek gedaan. Zij zullen het laboratorium ontmantelen. De omvang is nog onduidelijk en het politieonderzoek gaat uiteraard door. Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.