Dode vrouw Rosmalen slachtoffer geweldsmisdrijf

Diezelfde nacht hebben wij een persoon in het appartementencomplex aangehouden die mogelijk betrokken is bij dit geweldsmisdrijf. Het betreft hier een 57-jarige man woonachtig in Heeswijk-Dinther. Het gaat om een familielid van de overleden vrouw.

De afgelopen dagen hebben wij zijn rol onderzocht in dit incident. Onze forensische rechercheurs hebben hiervoor sporen veiliggesteld en deze onderzocht. Op basis van de onderzoekresultaten kunnen wij de aangehouden persoon aanmerken als verdachte van het geweldsmisdrijf. De verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en 14 dagen in bewaring gesteld.