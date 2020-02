Politie spoort zeven veroordeelden op

De meest recente aanhouding vond plaats op donderdag 13 februari op Leiden Centraal. Een 28-jarige Leidenaar die 60 dagen moet zitten voor inbraak, zat in de trein afkomstig uit Haarlem. De trein werd door het EVA-team opgewacht en doorzocht. De man zat op de wc en is aangehouden.



Van hotel naar cel

Op woensdag 12 februari werd 48-jarige man in een hotel in Bodegraven aangehouden. Een wijkagent nam contact op met het EVA-team voor het aanhouden van de man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij moet 30 dagen zitten voor een (winkel)diefstal.



Op dinsdag 10 februari hield het EVA-team een 51-jarige man uit Leiden aan. Hij was ruim een jaar geleden veroordeeld voor oplichting en witwassen. De oplichter moet een straf uitzitten van 164 dagen.



Nog zeven jaar tegoed

Niet alleen het EVA-team houdt mensen aan met een openstaande opgelegde straf. Op dinsdag 10 februari werd een 39-jarige man door agenten aangehouden in Den Haag, nadat de rechter in de ochtend uitspraak deed. De rechter legde de Hagenaar een straf op van zeven jaar voor handel in drugs. Hij was niet aanwezig bij de uitspraak. Agenten wisten waar de man woonde en zagen hem in het begin van de avond in een auto stappen. Korte tijd later hielden zij hem op de Noordwal aan. De man kan direct beginnen met het uitzitten van zijn straf.



Het EVA-team hield woensdag 5 februari in Hoorn een 29-jarige man uit Zoetermeer aan. Hij was twee keer veroordeeld, met een totale gevangenisstraf van 76 dagen. Voor verduistering en overtreding van de Opiumwet.



Dat drugshandel niet loont bleek ook op maandag 3 februari, toen in Nieuw-Vennep een 57-jarige man uit Den Haag werd aangehouden. Hij had een ontnemingsmaatregel van €6552,48,- i.v.m. de opbrengsten van een hennepkwekerij. Hier stond lijfsdwang tegenover van 60 dagen gevangenisstraf. Het uitzitten van deze 60 dagen heft de verplichting tot betalen niet op. De man moet het volledige geldbedrag betalen.



Vroege vogel

In Den Hoorn hield het EVA-team op maandag 3 februari een 34-jarige man uit Delft aan. Hij was veroordeeld tot 73 dagen voor belediging van een ambtenaar en een verkeersovertreding. De man stond bekend als vluchtgevaarlijk, hij is daarom in alle vroegte van zijn bed gelicht.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.