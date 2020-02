Politie houdt man aan na steekincident op de Calypsostraat

Twee mannen hadden onenigheid met elkaar gekregen en reden in auto’s achter elkaar aan. Op de Calypsostraat stapten beide mannen uit en gingen ze elkaar te lijf. Hierbij werd een van hen in het been gestoken. De auto met daarin de verdachte met daarin twee personen ging er vervolgens vandoor en het slachtoffer zette de achtervolging in. De politie trof het gewonde slachtoffer aan op de A50. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield later in de avond de verdachte aan. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.

(2020075515/hk)