Getuigen gezocht overval

Rond 17.15 uur kreeg de politie een melding dat er een gewapende overval had plaatsgevonden in een kamer van een hotel aan het Westeinde. Het slachtoffer moest onder bedreiging van een vuurwapen zijn persoonlijke goederen afgeven en is daarna vastgebonden. Het slachtoffer raakte bij de overval niet gewond. Rond 18.45 uur heeft de politie een 18-jarige vrouw uit Amsterdam en een 19-jarige vrouw uit Heemskerk aangehouden in Amsterdam. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. De twee verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De recherche zet het onderzoek voort en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of andere informatie? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2020032853