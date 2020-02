Getuigen gezocht woningoverval

Rond 00.45 uur kreeg de politie een melding dat er een gewonde man in de Bart van der Leckstraat lag. Later bleek dat er kort daarvoor een woningoverval bij de gewonde man had plaatsgevonden. Twee onbekende mannen waren de woning binnengedrongen en zijn hierna met onbekende buit vertrokken. Het slachtoffer is gewond geraakt aan zijn hoofd en vervoerd naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of andere informatie? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2020033043